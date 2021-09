Cuba: Diaz-Canel all'Onu, riformare ordine internazionale oggi sotto "istigazione permanente" Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diaz-Canel ha quindi rivendicato la "profonda vocazione umanitaria" del paese caraibico, con l'invio di personale medico in 40 paesi colpiti dalla crisi. Il capo dello Stato ha quindi ribadito - tra gli altri - il no dell'Avana ai tentativi di "destabilizzare" l'ordine costituzionale in Venezuela, il proprio appoggio al Nicaragua di Daniel Ortega, così come la richiesta alla fine dell'ingerenza in Siria, delle sanzioni all'Iran, nonché confermato il sostegno al principio di una sola Cina. (Nys)