Ita: Fassina (Leu), ﻿giornata di umiliazione della Camera

- Un voto umiliante per il Parlamento, per le istituzioni della Repubblica e per la classe dirigente politica: la Camera dei deputati con una maggioranza di 19 deputati e deputate sceglie vigliaccamente di rinviare il voto sulle mozioni su Alitalia Ita. Lo afferma il deputato di Leu, Stefano Fassina. "La scelta - sottolinea Fassina - deriva dalla contrarietà del governo anche sul punto del dispositivo della mozione firmata dai gruppi di maggioranza: 'l'impegno a promuovere iniziative affinché Ita proceda all'assunzione del personale nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento'. La scelta del rinvio implica mano libera al management di Ita di continuare a violare diritti fondamentali di lavoratrici e lavoratori: la disapplicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro e l'aggiramento della normativa di tutela del personale nel trasferimento dei rami di azienda. Rinviare vuol dire lavarsi le mani, come Ponzio Pilato. Una classe dirigente politica incapace di assumersi le proprie responsabilità aggrava fondatamente i sentimenti dell'anti-politica e allarga il fossato tra popolo e istituzioni".(Com)