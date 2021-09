Lombardia: Foroni, Aipo e Regione insieme per messa in sicurezza sponde fiume Adda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale della Lombardia al territorio e protezione civile Pietro Foroni ha partecipato all'isolotto Achilli (Lodi) a un incontro dedicato alla sicurezza idraulica della città e alla presentazione delle azioni che serviranno a tutelare la città da eventuali ondate di piena. La messa in sicurezza delle sponde del fiume Adda è l'obiettivo di Regione Lombardia e Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) nell'ambito dei lavori idraulici che interesseranno la riva del fiume, con l'obiettivo di ridurre il rischio idraulico e prevenire eventuali esondazioni causate dalle piene del corso d'acqua. "Una parte dei lavori - ha fatto sapere l'assessore - è già stata aggiudicata a seguito del bando di fine 2020. Alcuni interventi riguarderanno principalmente le sponde del fiume in modo che, in caso di piena, sia impedita l'esondazione del flusso d'acqua, oltre a sistemare la recinzione a protezione delle sponde e il rifacimento del ponticello ad uso agricolo in corrispondenza dell'incrocio tra via del Contarico e via Segrè". "Quella di oggi - ha aggiunto Foroni - è l'ennesima dimostrazione dell'estrema attenzione che l'istituzione regionale, insieme ad Aipo, dedica ai rischi connessi a eventi calamitosi e alla relative prevenzioni, fornendo gli strumenti necessari per garantire la difesa spondale in caso di alluvioni". "L'isolotto Achilli - ha concluso l'assessore - insieme al fiume Adda, rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio, da tutelare e salvaguardare". (Com)