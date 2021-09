Governo: Bonetti, avanti con decreti perché ancora in piena emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta agendo con decreti laddove serve, perché serve ancora visto che siamo in una situazione di emergenza, un’azione che sia urgente ed efficace. Dall’altro lato, però, non dimentichiamo che la grande azione che questo governo sta portando avanti, e che dovrà ancora con maggiore tenacia portare avanti, riguarda invece le riforme". Lo ha detto a "Timeline" su Sky Tg24, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Pensiamo certamente a quelle riforme strutturali come quella della giustizia, che stiamo portando avanti, poi io, da parte mia, penso alla riforma del Family act che rinnova le politiche familiari, e ancora pensiamo alla riforma della Pubblica amministrazione: quindi non si sta agendo semplicemente a decreti. Questo è un governo che proprio per la chiarezza degli intenti, e la capacità del premier Draghi di portare avanti una convergenza unitaria, è anche un governo che si pone al Paese come il governo che farà un cambio strutturale per poi concretizzare in modo efficace l’investimento del piano europeo della Next Generation Eu", ha concluso la ministra. (Rin)