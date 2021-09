Roma 2021: Municipi, Di Egidio (CC), a Tor Fiscale ripartire da Print 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I prossimi cinque anni dovranno essere la svolta e l'occasione di rigenerazione vera del quadrante Tor Fiscale-Via Latina-Campo Barbarico. Per questo, da candidato presidente del VII Municipio, credo sia giusto chiarire sin da subito che bisogna ripartire dal Print del 2012". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, candidato presidente del VII Municipio per la lista civica Calenda sindaco e consigliere municipale. "Ce lo chiedono i cittadini - ha continuato - che dopo essersi spesi per anni in un sacrosanto percorso partecipato non sono più stati consultati dall'amministrazione 5stelle. Non condivido affatto le modifiche apportate al print del 2012, essendo il nuovo progetto concentrato solo sull'edilizia residenziale e quindi risulta molto carente di servizi pubblici e di prospettive di vera rigenerazione di Torre Fiscale-Via Latina-Campo Barbarico". "Dobbiamo recuperare lo spirito di partecipazione ed aprire le porte del Municipio ai comitati, alle associazioni, alla comunità territoriale e ai cittadini tutti per ripartire dal progetto del 2012 per dare finalmente ai nostri quartieri il salto di qualità che meritano", conclude. (Com)