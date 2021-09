Milano: conclusa la riqualificazione di via Gola nel tratto fra Segantini e Pichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzata la prima parte del progetto "Colleghiamo via Gola", oggi viene restituita ai cittadini la via con i marciapiedi riqualificati, grazie a un'iniziativa che nasce nell'ambito del Bilancio Partecipativo 2017-2018 con l'intento di integrare la via nel tessuto urbano dei Navigli. I lavori erano stati avviati lo scorso marzo e il cantiere che si chiude oggi comprende il tratto stradale tra le vie Pichi e Segantini con interventi stradali di sistemazione dei marciapiedi in pietra di beola, interventi di sicurezza stradale con rialzi dei passaggi pedonali e allargamenti dei marciapiedi con la predisposizione di spazi per la piantumazione di alberi e verde, la riqualificazione di un'area compresa tra le vie Gola, Segantini e Magolfa per la creazione di un'area di sosta da 38 posti auto dei quali due riservati a persone con disabilità. Nel punto centrale della strada, in corrispondenza della scuola dell'infanzia, è stato collocato un nuovo attraversamento pedonale rialzato e un allargamento dei marciapiedi, così da creare uno spazio di migliore accessibilità alla scuola da parte delle famiglie e dei bambini. È stato anche riqualificato l'incrocio tra via Gola e via Segantini, con passaggi pedonali rialzati, permettendo la limitazione della velocità delle automobili e un migliore e più sicuro attraversamento, favorendo la connessione tra il quartiere e il Parco Segantini: via Gola diverrà così il collegamento tra il Naviglio, il parco Segantini e Romolo M2, un percorso ciclopedonale sicuro e gradevole, per vivere la città. (segue) (Com)