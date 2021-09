Milano: conclusa la riqualificazione di via Gola nel tratto fra Segantini e Pichi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del Comune riguarda però l'intera via Gola e nei prossimi mesi la riqualificazione proseguirà nel successivo tratto, da via Pichi fino all'Alzaia del Naviglio. Il progetto, realizzato da un operatore a scomputo oneri per interventi edilizi, prevede la riqualificazione della strada con la pietra al posto dell'asfalto, interventi riguardanti il verde, il decoro urbano, l'illuminazione. Nello specifico sono previste aiuole verdi lungo la via con alberi, piante aromatiche e cespugli, panchine, pannelli espositivi, rastrelliere per biciclette, illuminazione e impianto di irrigazione nelle aiuole lungo la via. Alla conclusione dei lavori via Gola sarà completamente riqualificata e sottratta al degrado che l'ha resa tristemente famosa integrandola nel tessuto urbano dei Navigli per renderla più accogliente e vivibile, con attenzione anche al vicino spazio condiviso dell'ex-Fornace. Il progetto su via Gola era stato tra i più votati in città nell'ambito del Bilancio Partecipativo, con 1.448 voti (ottavo posto nella classifica generale) ed è risultato il secondo più apprezzato tra quelli del Municipio 6. Per la sua realizzazione il Comune ha investito 500.000 euro, una parte proveniente dal Bilancio partecipativo e la restante dal Piano Quartieri, un nuovo tassello nel percorso di rigenerazione urbana di tutta la città. (Com)