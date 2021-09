Sudan: confiscati beni di 12 società ritenute collegate ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudan hanno confiscato i beni di almeno 12 società ritenute collegate al movimento palestinese Hamas, nel quadro degli sforzi in corso per smantellare le attività criminali nel Paese dopo la deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir. I sequestri, ha spiegato all'emittente israeliana "Kan" un funzionario della task force sudanese preposta all'operazione, sono citati in un rapporto interno, nel quale si precisa che i beni confiscati includono società immobiliari, hotel a Khartum, un'emittente televisiva e oltre 1 milione di acri di terreni agricoli. Secondo quanto dichiarato da funzionari della task force che lavora su queste confische, le persone arrestate hanno ottenuto un trattamento preferenziale nelle gare d'appalto e condoni fiscali, oltre ad essere stati autorizzati a trasferirsi ad Hamas e a Gaza. Un membro del Consiglio sovrano sudanese ha a sua volta confermato l'operazione, aggiungendo che le autorità di Khartum intendono smantellare altre attività di questo genere. (Res)