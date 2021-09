Usa-Polonia: presidente Duda incontra rappresentanti del mondo delle imprese statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha incontrato a New York i rappresentanti del mondo delle imprese statunitense. Lo ha riferito la cancelleria presidenziale di Varsavia. L’incontro, che si svolge a margine della presenza del presidente alla 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è avvenuto su invito della Camera di commercio Usa. Tema dell’incontro sono state le relazioni commerciali polacco-statunitensi e la collaborazione in termini di investimenti. Il capo dello Stato “ha indicato che grazie agli sforzi di tutti i polacchi abbiamo oggi una delle migliori situazioni economiche in Europa. Ha aggiunto che, nonostante la pandemia, le previsioni di crescita economica per la Polonia sono elevate”, si legge nella nota della cancelleria. Duda ha anche espresso soddisfazione per il sostegno di Washington all’Iniziativa dei Tre Mari. (Vap)