Afghanistan: Erdogan, non permetteremo a Usa di far arrivare profughi in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non permetterà agli Stati Uniti di far arrivare nuovi profughi dall’Afghanistan sul suo territorio. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando con la stampa a margine dei lavori della 76esima Assemblea generale dell’Onu, a New York. “L’America non può dire ‘si aprano le porte e gli afgani entrino in Turchia’. Non siamo aperti né permetteremo una cosa simile”, ha detto il presidente turco. “Se in Afghanistan sarà formata un’amministrazione inclusiva, se possiamo parlare con essa e avere una comunicazione davvero sana, potremo adottare i prossimi passi dopo questi colloqui”, ha proseguito inoltre Erdogan, parlando del governo dei talebani. “Guardando all’approccio attuale dei talebani” una tale amministrazione “non è stata purtroppo ancora formata”, ha aggiunto il capo dello Stato turco, ricordando la presenza di investimenti di Ankara in infrastrutture in Afghanistan. (Tua)