Speciale infrastrutture: Sky Wifi e Open Fiber estendono partnership alle aree bianche del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership tra Open Fiber e Sky Italia si rafforza e si estende alle aree bianche raggiunte dalla fibra di Open Fiber, principale player wholesale in ambito di infrastrutture Ftth (Fiber to the home) del Paese: sempre più famiglie potranno quindi scegliere la connessione in vera fibra di Sky Wifi pensata per le esigenze di tutta la famiglia e ottimizzata per lo streaming e l’upload di contenuti. Stando al relativo comunicato stampa, grazie a questa estensione della copertura il servizio ultrabroadband di Sky Italia raggiunge infatti oltre 2.600 comuni e quasi due terzi delle famiglie in Italia e, dopo aver più che triplicato la copertura nel corso dei primi mesi del 2021, rafforza la sua presenza in alcune delle principali regioni italiane tra cui Piemonte, Veneto, Sicilia e Lombardia: entro fine anno, raggiungerà il 70 per cento delle abitazioni italiane. Dopo il successo della collaborazione tra le due aziende che ha portato al lancio di Sky Wifi nelle grandi città, prosegue la nota, Sky diventa quindi partner di Open Fiber anche nelle aree bianche, ossia i piccoli comuni e le aree rurali nelle quali la società si è aggiudicata i bandi pubblici Infratel per costruire e gestire un’infrastruttura di rete all’avanguardia che permette a milioni di cittadini di avere connessioni ultraveloci a un gigabit al secondo e accedere ai servizi digitali di ultima generazione dai quali sarebbero rimasti esclusi. (Com)