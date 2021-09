Agroalimentare: Centinaio a Plasmon di Latina, modello all'insegna di valori Dieta mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, ha visitato oggi il sito di produzione Plasmon di Latina. Il sottosegretario ha potuto assistere di persona ai processi produttivi di quello che è considerato un centro di eccellenza, non solo a livello italiano ma anche internazionale, in fatto di alimenti per l’infanzia. Nello stabilimento lavorano circa 300 dipendenti, per una produzione annua di 200 milioni di vasetti di omogeneizzati - mille al minuto - e di 1,8 miliardi di biscotti. Nel corso della visita è stato inoltre presentato al sottosegretario il nuovo bollo/marchio di riconoscibilità frutto dell'intesa stipulata la prima volta con il Mipaaf nel 2019 e rinnovata lo scorso 16 giugno e che, a partire da ottobre, i consumatori troveranno sugli scaffali con cui viene certificato l'uso di materie prime di provenienza italiana e sottoposte solo a trattamenti fisici, e non chimici. (segue) (Rin)