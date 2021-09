Agroalimentare: Centinaio a Plasmon di Latina, modello all'insegna di valori Dieta mediterranea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Plasmon è un pezzo di storia del nostro paese che nel 2022 festeggerà 120 anni - ha evidenziato Centinaio -. Un esempio del nostro miglior made in Italy sia per quanto riguarda le materie prime sia per il know-how, all’insegna di altissimi standard di innovazione, qualità e sicurezza. Si tratta di promuovere cibo sano, equo, sostenibile e culturalmente adeguato e in linea con tutti i principi della Dieta Mediterranea, quale regime alimentare di riferimento. In questo modo il consumatore è messo nelle condizioni di scegliere il prodotto migliore. E’ un modello di Sistema Italia che va sostenuto, anche a fronte di un contesto reso sempre più difficile dal calo delle nascite degli ultimi tempi". (Rin)