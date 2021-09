Lombardia: De Corato, Regione commemora Falcone e Borsellino con 15mila euro per acquisto ulivo e targa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha stanziato 15mila euro per la messa a dimora di un ulivo per Falcone e Borsellino e una targa da piantarsi in un luogo dei Comuni capoluogo della Lombardia. L'obiettivo è commemorare le vittime delle stragi mafiose. L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo de Corato, che ha proposto la delibera approvata dalla giunta regionale, ha evidenziato "l'alto valore simbolico dell'iniziativa relativa agli attentati di Capaci e di via D'Amelio. Contestualmente stiamo puntando molto alla riqualificazione e al successivo utilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità. Per noi è una battaglia di legalità in cui crediamo fortemente". (Com)