Ue: Commissione, Croazia in procedura d'infrazione per mandato di arresto europeo

- La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti di Croazia e Finlandia per il mancato recepimento della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Il mandato di arresto europeo prevede procedure giudiziarie transfrontaliere di consegna semplificate. In vigore dal primo gennaio 2004, il mandato ha sostituito le lunghe procedure di estradizione fino ad allora applicate tra gli Stati membri dell'Ue. La Commissione ritiene che le misure di recepimento nazionali notificate dalla Croazia e dalla Finlandia non recepiscano adeguatamente la decisione quadro. In particolare la Commissione ha individuato carenze in relazione al recepimento dei motivi di non esecuzione facoltativa e dei termini perentori per decidere se eseguire o meno un mandato d'arresto europeo. (Seb)