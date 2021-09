Russia: Roscosmos annuncia gara d'appalto da 20 milioni di euro per voli sulla Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato una gara d'appalto da 1,7 miliardi di rubli (19,7 milioni di euro) per l'organizzazione di voli con equipaggio sulla Luna. La gara è stata pubblicata sul portale ufficiale per gli appalti pubblici. Il contraente dovrà sviluppare proposte, raccomandazioni e parametri per tecnologie missilistiche e spaziali "al fine di garantire l'attuazione di voli con equipaggio sulla Luna, il lavoro degli astronauti nell'orbita circumlunare e sulla superficie della Luna". I lavori dovrebbero iniziare nel gennaio 2022 e terminare entro il novembre 2025. (Rum)