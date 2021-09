Spagna: eruzione La Palma, governo locale gestisce acquisizione 257 casa per evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale ai Lavori pubblici del governo delle Canarie, Sebastian Franquis, ha annunciato che il suo dipartimento sta già gestendo l'acquisizione di un totale di 257 case di nuova costruzione, finite o in procinto di essere finite, sull'isola di La Palma, per affrontare l'emergenza abitativa di centinaia di famiglie rimaste senza casa a causa di un'eruzione vulcanica. Franquis ha dichiarato che la società pubblica Visocan, che dipende dall'assessorato regionale, sta effettuando un'analisi in loco per localizzare e contattare tutti i proprietari di case vuote sull'isola. Come risultato di questo lavoro, è stato determinato che un primo lotto di poco più di cento case può essere acquistato e messo a disposizione dei residenti interessati già in ottobre. (Spm)