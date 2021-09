Turchia: Banca centrale riduce tasso di riferimento al 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia (Bcrt) ha ridotto il tasso sulle operazioni PcT a una settimana (anche noto come tasso di policy) di 100 punti base, al 18 per cento. La decisione è giunta al termine dell’incontro odierno, il nono quest’anno, della Commissione per la politica monetaria della Bcrt. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, l’inflazione e l’offerta potrebbero risentire negativamente della politica monetaria e la Commissione ha pertanto deciso di ridurre i tassi. Il tasso era stato mantenuto al 19 per cento negli ultimi cinque della Commissione, ovvero da quanto è entrato in carica il nuovo governatore della Bcrt, Sahap Kavcioglu. I tassi di inflazione in crescita in tutto il mondo saranno perlopiù temporanei, ha affermato la Banca, e “di conseguenza, le banche centrali nelle economie sviluppate continuano le loro posizioni di sostegno in politica monetaria e i loro programmi di acquisto di titoli”. L’attuale rigore della politica e la forte domanda esterna hanno influenzato positivamente la bilancia delle partite correnti, ha proseguito la Bcrt, secondo cui “i conti correnti dovrebbero realizzare un sovrappiù durante il resto dell’anno a causa della forte tendenza al rialzo nelle esportazioni e del forte progresso nel programma vaccinale, che stimola le attività turistiche”. (Tua)