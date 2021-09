Ue: Commissione invita Slovenia ad aggiornare legislazione su impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea invita Slovenia e Spagna ad allineare la loro legislazione nazionale alla direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale per progetti pubblici e privati. Secondo quanto reso noto dalla Commissione, la Slovenia non ha recepito correttamente nel diritto nazionale alcune disposizioni della direttiva modificata, tra cui le prescrizioni sulle procedure di valutazione dell'impatto ambientale a livello transfrontaliero e quelle relative all'attuazione di misure per la prevenzione, la riduzione o l'eliminazione degli effetti nocivi sull'ambiente nelle autorizzazioni per alcuni progetti. La Slovenia dispone ora di due mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il Paese alla Corte di giustizia dell'Ue. (Seb)