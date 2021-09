Afghanistan: Palazzotto (Leu), servono corridoi umanitari Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e Uguali, Erasmo Palazzotto, in una nota scrive: "Ci risiamo, quello che osserviamo rispetto alla situazione in Afghanistan sembra un film già visto. I giorni concitati e drammatici dell'evacuazione da Kabul hanno scatenato in quelle ore, nella politica e nei media di tutto il mondo, un'onda emotiva prepotente. Una preoccupazione che a oggi appare già lontana nonostante la nostra posizione e le nostre responsabilità siano considerevoli e gravi". Il ponte aereo di agosto, prosegue, "ha permesso l'evacuazione di circa 50.000 cittadini afgani ma molti altri, pur rientrando nelle liste perché sotto minaccia del regime talebano, sono rimasti intrappolati nel Paese senza alcuna garanzia. Donne e uomini sottoposti a torture e abusi ampiamente documentati che a vario titolo hanno prestato supporto alla missione italiana e che, insieme ai 10 milioni di bambini in condizioni critiche, sono una crisi umanitaria spaventosa". (segue) (Com)