Afghanistan: Palazzotto (Leu), servono corridoi umanitari Ue (2)

- Per l'esponente di Leu "i timori legati a un possibile peggioramento della condizione delle donne afgane stanno trovando conferma nell'agire del nuovo governo talebano, il cui obiettivo è limitarne la libertà in ambito lavorativo, educativo e sociale. Oggi, nel question time in Commissione Esteri ho sottolineato la necessità di accelerare l'evacuazione delle persone rimaste bloccate e ho sollecitato il Ministro degli Affari Esteri ad intensificare l'attività diplomatica nei Paesi confinanti. Serve una pressione italiana ed europea per facilitare, soprattutto ai confini con Pakistan e Iran, l'uscita urgente di coloro che sono rimasti intrappolati. Istituire subito - sottolinea Palazzotto - corridoi umanitari gestiti dall'Unione Europea. Garantire la possibilità di chiedere e ottenere asilo in Europa. Non possiamo fingere di non sapere che l'assenza di corridoi legali alimenti meccanismi di sfruttamento e violazioni dei diritti fondamentali tipiche delle rotte illegali, come quella balcanica da anni limbo infernale in cui tantissimi sono bloccati. Un larga fetta del popolo afgano ha creduto alla nostra missione e che un'alternativa ai talebani fosse possibile. Ora non possiamo lasciarli soli", concude. (Com)