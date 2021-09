Pensioni: Guidolin (M5s), operatori socio-sanitari entrino subito in elenco professioni usuranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni si parla molto della riforma pensioni. Di conseguenza si discute delle professioni che verranno considerate usuranti e gravose, che avranno quindi la possibilità di accedere anticipatamente al pensionamento. Delle professioni usuranti e gravose se n'è occupata la Commissione istituita per volontà dell'ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la cui attività è stata poi prorogata dall'attuale ministro Andrea Orlando. Le modifiche riguardano anche le professioni sanitarie. Attualmente l'agevolazione sulle pensioni è prevista esclusivamente per il personale infermieristico e le ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato su turni. Questo gruppo verrà quindi ampliato e dovrà prevedere l'ingresso di tutti gli operatori socio-sanitari, evitando formule ambigue". Lo afferma in un post su Facebook la senatrice Barbara Guidolin (M5s). "Mi riferisco alla dicitura 'operatore sanitario qualificato', ripresa da numerosi articoli di giornale. Dicitura che, comprensibilmente, sta allarmando la categoria. Il mio impegno ovviamente continua, ed è rivolto a considerare l'attività di tutti gli Oss come usurante. A questo scopo, nel febbraio 2019, ho depositato un disegno di legge, il n. 934. Sullo stesso tema ho cercato di capire la volontà del ministro Andrea Orlando, rispetto all'ingiustificata disparità di trattamento tra Osa ed Oss nell'accesso al prepensionamento. Professioni entrambe faticose e pesanti, ma, ad oggi, in presenza dei requisiti di legge, solo gli Osa vi possono accedere. Il Ministro aveva lanciato un messaggio incoraggiante, facendo ben sperare che tutta una serie di attività, tra cui l'Oss, sarebbero rientrate nei famosi indici per essere qualificati come lavori gravosi o usuranti. Auspico quindi che il Ministro chiarisca presto questa 'dubbia' formulazione, riconoscendo a tutti gli operatori socio-sanitari il diritto di accedere, in presenza dei requisiti di legge, al prepensionamento", conclude Guidolin. (Com)