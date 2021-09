Eritrea: premier svedese Lovfen chiede rilascio giornalista svedese-eritreo in carcere da 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dimissionario svedese Stefan Lofven ha esortato il governo dell'Eritrea a rilasciare il giornalista svedese-eritreo Dawit Isaak, detenuto da 20 anni senza accuse formali. "Oggi sono 20 anni da quando Dawit Isaak è stato arrestato in Eritrea. È un tempo incredibilmente lungo", ha affermato Lofven in un messaggio affidato alla sua pagina Twitter. "Il mio governo e diversi governi precedenti hanno lavorato intensamente sul caso di Dawit. Il nostro lavoro finora non ha avuto il risultato che volevamo, ma non ci arrenderemo mai", ha aggiunto Lofven. Nel frattempo, il gruppo per i diritti della stampa Reporters sans frontières (Rsf) ha rinnovato un appello ai pubblici ministeri svedesi per indagare sui crimini contro l'umanità nel caso. "Rsf chiede che l'autorità giudiziaria si assuma la propria responsabilità internazionale e apra un'indagine preliminare per crimini contro l'umanità nel caso di Dawit Isaak", ha affermato il gruppo in una nota. Una legge svedese adottata nel 2014 ha consentito di perseguire tali crimini anche se commessi in altre parti del mondo. Una petizione simile è stata presentata alle autorità svedesi nell'ottobre dello scorso anno, ma i pubblici ministeri hanno rifiutato di aprire un caso, sostenendo che c'erano ostacoli pratici alle indagini anche se c'era motivo di credere che fossero stati commessi crimini. Dawit è stato arrestato nel settembre 2001 poco dopo la pubblicazione di una lettera aperta che chiedeva una riforma politica in Eritrea sul giornale che aveva appena fondato. Oltre al giornalista, furono arrestati più di 20 alti funzionari del governo, membri del parlamento e giornalisti indipendenti. Dawit non è mai stato visto o sentito da allora, non ha avuto accesso a un avvocato e non è mai apparso in nessun tribunale. In quell'anno il governo eritreo ha chiuso la stampa privata considerandola un "pericolo" per la sicurezza nazionale. (Sts)