- il Teatro alla Scala comunica in una nota che Cecilia Molinari non potrà partecipare come previsto alla nuova produzione del "Barbiere di Siviglia" in scena al Teatro alla Scala dal 30 settembre. Il Teatro la aspetta per le future collaborazioni concordate. La parte di Rosina sarà sostenuta da Svetlina Stoyanova. (Com)