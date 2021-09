Mafie: Milano Unita, tema da mettere al centro, la criminalità toglie il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come emerso dal rapporto presentato ieri dalla Dia (Direzione investigativa antimafia), a Milano e in Lombardia la criminalità organizzata, in particolare la ‘ndrangheta, ha approfittato della crisi economica da Covid 19 per fare affari e rilevare attività in difficoltà o imprese in fallimento. Un aspetto inquietante, un tema che dovrebbe essere rimesso al centro del dibattito politico". Lo affermano in una nota Paolo Limonta ed Elena Lattuada, capilista di Milano Unita-La sinistra per Sala. “Le infiltrazioni mafiose, emerge dalla seconda semestrale della Dia 2020 riferita al periodo primo febbraio - 30 settembre 2020, sono numerose nel settore alberghiero e della ristorazione, ma si è osservata anche una maggiore capacità di penetrazione in ambiti come lo smaltimento di rifiuti ospedalieri e i servizi di sanificazione. Le infiltrazioni riguardano in maniera rilevante anche gli appalti, sia pubblici che privati. C’è infine un altro aspetto di cui non si parla mai: quando saltano le imprese pulite saltano anche i posti di lavoro”. Lunedì 27 settembre alle ore 18 presso la pagoda di Milano Unita a Bonola M1 angolo Via Bacchelli, Elena Lattuada incontrerà Rosy Bindi, ex presidente della commissione parlamentare antimafia, per parlare proprio di legalità. (Com)