Covid: Ema, più protezione per immunodepressi con dose aggiuntiva di vaccino mRna

- Gli studi su persone immunocompromesse mostrano che una dose aggiuntiva di vaccino mRna può aumentare il livello di protezione contro il coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa il responsabile delle minacce biologiche alla salute e della strategia dei vaccini dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), Marco Cavaleri, che ha spiegato che i dati sia per Comirnaty, il vaccino di Pfizer-BioNTech, che per Spikevax, quello di Moderna, sono attualmente in fase di revisione. (Beb)