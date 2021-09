Roma: commercio abusivo, sequestrati 6 quintali di ortofrutta in zona Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Laurentina a Roma, gli agenti del VIII Gruppo "Tintoretto" hanno sequestrato oltre 6 quintali di frutta verdura per violazione delle norme relative alla vendita della merce sul suolo pubblico. E' di circa 2mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate nei confronti di tre gestori, di nazionalità straniera, degli esercizi trovati non in regola, per mancata osservanza delle disposizioni del regolamento di polizia urbana. Tutta la merce è stata devoluta ad un'associazione impegnata in iniziative di solidarietà e promozione sociale. (Com)