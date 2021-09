Covid: Ianaro (M5s), guariti ancora nel limbo, serve chiarimento da Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Angela Ianaro, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, "il tema della validità del green pass per i guariti Covid non può essere ormai più eluso: abbiamo migliaia di italiani che, dopo aver affrontato la sofferenza della malattia, sono ora in un limbo che necessita quanto prima di un chiarimento". La parlamentare, che ha presentato una interpellanza su questo, prosegue in una nota: "La certificazione Covid ha, infatti, una validità di 12 mesi per i vaccinati e per i guariti che hanno avuto un vaccino monodose. Resta invece ferma a sei mesi la validità per chi è guarito, con la possibilità per questi ultimi di potersi vaccinarsi fino a 12 mesi dall'avvenuti guarigione. C'è dunque una discrasia che può arrivare fino a sei mesi tra durata del Green pass e vaccinazione in cui, di fatto, questi soggetti restano senza certificazione Covid". L'esponente del M5s conclude: "Alla luce anche dei numerosi studi che hanno rilevato in questi soggetti un'immunità naturale che contribuisce a proteggerli a lungo, mi auguro che il Comitato tecnico-scientifico prenda velocemente una decisione su questo". (Com)