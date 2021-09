Trasporto aereo: Uiltrasporti su sciopero, situazione esasperata, vergognoso silenzio istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’indifferenza dei ministeri coinvolti è sconcertante - proseguono i rappresentanti di Uiltrasporti -. Attendiamo da tempo di essere convocati dal ministro Orlando, silente, per confrontarci immediatamente sul tema degli ammortizzatori sociali visto che 10 mila famiglie rischiano di ritrovarsi in pochi giorni senza lavoro, senza reddito e senza speranza. Domani tutto il trasporto aereo sciopererà per 24 ore ed è solo l’inizio, ci saranno presidi a Fiumicino, Venezia, Milano Linate, Catania, Torino ed altri in corso di definizione. Lo sciopero è per chiedere un intervento del Governo sulle crisi aziendali, ammortizzatori sociali e per dare battaglia contro il dumping sociale e salariale attuato da società private e pubbliche senza scrupoli che pensano di approfittare della crisi del settore per scaricarne gli effetti sui lavoratori imponendo loro condizioni di lavoro non negoziate con il sindacato e non degne di un Paese civile. È una vergogna”, concludono. (Com)