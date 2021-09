Milano: da patto con il Comune nuova vita per l'area verde di via Isocrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato oggi un nuovo Patto di collaborazione tra il Comune, cittadini attivi, scuole e associazioni che si prendono cura della città. Si chiama Orti di Vi.Pre.Go e interessa la rivitalizzazione, la cura condivisa e la gestione dell'area verde di via Isocrate, nel Municipio 2. A sottoscriverlo insieme all'Amministrazione comunale sono stati l'Istituto Comprensivo Statale "Paolo e Larissa Pini", il Comitato Genitori della scuola primaria "F. Crispi" di Milano, il Comitato Genitori della scuola primaria "Martiri di Gorla" di Milano, il Comitato Genitori della scuola secondaria di primo grado "Trevisani-Scaetta" di Milano, l'Associazione Vi.Pre.Go., l'Associazione Gorla Domani, l'Associazione Sinitah Aps, il Circolo Legambiente Reteambiente Milano e le Social Street "Sei di Precotto se.." e "Sei di Gorla se..". Insieme, almeno fino al 2024, si occuperanno di organizzare le attività necessarie di cura e sviluppo orticolo e agronomico delle aree, per creare percorsi educativi per studenti e abitanti del quartiere, e altre iniziative culturali e di socialità. Con questa nuova sottoscrizione, e con quelle previste nei prossimi giorni, Milano può vantare insieme alla cittadinanza attiva quasi cento Patti di collaborazione negli ambiti della cura e della rigenerazione urbana, delle piazze aperte, della pulizia da atti vandalici e graffiti, della creazione di giardini condivisi, di attività sociali, nella valorizzazione dei dati aperti e nell'assistenza spirituale. (Com)