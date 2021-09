San Siro: Bolognini (Lega), no a nuovo stadio impedisce lo sviluppo della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo l'ennesimo 'No' della lista dei Verdi, alleati del Sindaco Beppe Sala, di fronte all'offerta di Inter e Milan, da mesi sul tavolo, di realizzare un nuovo stadio a San Siro con 1,3 miliardi di euro di investimento completamente privato, con i soliti cliché del 'cemento' e del 'progetto insostenibile' ". Lo afferma in una nota il commissario cittadino della Lega, Stefano Bolognini, spiegando che "per loro non è importante che quest'opera darebbe un nuovo stadio funzionale ed efficiente alla città e che, soprattutto, cambierebbe il volto a una zona purtroppo oggi carente di servizi. Per loro, l'importante è dire di 'No'", prosegue Bolognini. "La questione però è un'altra: il sindaco Sala dica chiaramente e una volta per tutte se è favorevole allo sviluppo della città oppure se preferisce inseguire Greta e anche per lui la realizzazione del nuovo stadio è solo 'cemento' e un 'progetto insostenibile'", conclude Bolognini. (Com)