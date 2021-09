Covid: Ema, dati su bambini a ottobre per vaccino Pfizer e novembre per Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) prevede che la compagnia farmaceutica Pfizer presenterà i dati dei vaccini anti-Covid sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni all'inizio di ottobre e che i dati di Moderna saranno ricevuti all'inizio di novembre. Lo ha detto in conferenza stampa il responsabile delle minacce biologiche alla salute e della strategia dei vaccini dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), Marco Cavaleri. L'Ema ha spiegato di non aver ricevuto ad oggi nessuna richiesta di estensione dell'indicazione per il vaccino nei bambini di età inferiore a 12 anni. (Beb)