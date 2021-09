Serbia-Kosovo: fonti stampa, rappresentanti Ue al lavoro per allentare le tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità europee sarebbero al lavoro per agevolare un allentamento delle tensioni in atto nel nord del Kosovo. Lo riferisce la stampa serba, citando fonti riservate. Il rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, e il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, sarebbero in contatto telefonico con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti con l'obiettivo di allentare urgentemente le tensioni e possibilmente organizzare un incontro tra i due rappresentanti politici a Bruxelles. Le forze speciali della polizia del Kosovo (Rosu) hanno sorvegliato ieri i valichi di Jarinje e Brnjak per attuare la decisione del governo di Pristina sulla validità delle targhe con i contrassegni della Serbia e del nord del Kosovo. La polizia kosovara ha annunciato che le targhe dei veicoli con contrassegni del nord del Kosovo saranno confiscate, mentre i veicoli con targhe con contrassegni della Serbia devono portare i tagliandi di prova e pagare l'assicurazione. La decisione, secondo le autorità di Pristina, sono state precedentemente comunicate alla polizia serba. Dopo una seduta del Consiglio di sicurezza nazionale serbo, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che il suo Paese chiede il ritiro degli agenti della polizia del Kosovo dall'area. Secondo la presidente kosovara Vjosa Osmani, il Kosovo con le nuove regole sulle targhe automobilistiche ha soltanto dato attuazione agli accordi firmati a Bruxelles che "la Serbia continua a non rispettare". (Seb)