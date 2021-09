Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, tensioni date da mosse unilaterali di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attuali tensioni nel nord del Kosovo sono provocate "dalle mosse unilaterali di Pristina". Lo ha dichiarato il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic, in un intervento per l'emittente "Rts". Petkovic ha così commentato le tensioni che si registrano nel nord del Kosovo a maggioranza serba dopo che Pristina ha introdotto alcune nuove regole per la registrazione delle targhe automobilistiche. "Belgrado insiste sempre sulla pace, sul dialogo, sul rispetto dell'Accordo di Bruxelles, sulla libertà di movimento", ha detto Petkovic. Il direttore dell'ufficio serbo ha poi chiesto il ritiro delle forze speciali kosovare (Rosu) dalle aree attorno ai valichi fra Serbia e Kosovo. "Siamo qui per parlare, ma qualcuno invece vuole usare la forza", ha concluso Petkovic. (segue) (Seb)