Ue-Usa: Borrell con Blinken, focus su alleanza, Afghanistan e Iran (2)

- Il Seae ha specificato che Borrell e Blinken hanno toccato altre questioni di interesse comune, tra cui Afghanistan e Iran, nonché il Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa) e il dialogo Belgrado-Pristina. L'Alto rappresentante ha fatto riferimento alla sua cooperazione con i vicini dell'Afghanistan e ai parametri di riferimento che determineranno il livello di impegno dell'Ue con i Talebani. Ha sottolineato il costante impegno dell'Ue nei confronti del popolo afghano ed ha espresso preoccupazione per la situazione umanitaria ed economica nel Paese. Per quanto riguarda il Jcpoa, l'Alto rappresentante ha sottolineato la necessità di riprendere le discussioni a Vienna. "Il Jcpoa rimane uno strumento chiave per la non proliferazione globale, la pace nella regione e per la sicurezza internazionale, ma il tempo per tornare alla sua attuazione non è indefinito, se vogliamo assicurarci che sia pienamente rispettato", ha scritto il Seae. L'Alto rappresentante e il segretario di Stato hanno convenuto di proseguire le discussioni nelle prossime settimane. "L'Ue e gli Usa sono partner unici nell'affrontare le sfide globali. La loro più stretta cooperazione, basata su valori condivisi, contribuirà alla pace e alla sicurezza internazionali", ha concluso il Seae. (Beb)