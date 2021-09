Speciale scuola: Cattaneo (FI), fortemenete favorevoli a decreto green pass scuola e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è "fortemente a favore alla scienza, ai vaccini e all'utilizzo del green pass, convinti che tutto ciò rappresenti uno strumento di libertà. E quando c'è da assumersi le responsabilità, anche a costo di qualche critica, Forza Italia ha il coraggio e la coerenza di assumersele. In un momento nel quale bisogna scegliere se essere leader o follower, noi scegliamo di essere leader". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro al decreto legge green pass 2. "A fronte alle scelte che sono state compiute da questo governo, fortemente voluto da Forza Italia, ma soprattutto dal nostro leader Silvio Berlusconi - ha aggiunto il parlamentare - è possibile dire che la strategia italiana sta funzionando. Lo dicono i numeri. E quelli dei vaccini sono emblematici, più dell'80 per centro degli over 12 si è riappropriato della libertà perduta a causa della pandemia. Tuttavia, oggi bisogna vincere anche la sfida dello scetticismo, quello dei oltre 4 milioni di over 50 ancora in pericolo perché non vaccinati. Bisogna convincerli facendo comprendere loro che più vaccini significa meno circolazione del virus, meno terapie intensive piene, più aperture, più libertà e più Prodotto interno lordo (Pil). E proprio per questo - ha sottolineato l'esponente di FI - non condividiamo l'idea dei tamponi gratuiti, perché questo farebbe rallentare la campagna di vaccinazione". (Com)