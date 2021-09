Iraq: importazioni in aumento dell'11,2 per cento nei primi 5 mesi dell'anno, export in calo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'Iran verso l'Iraq sono aumentate del +184,9 per cento rispetto allo stesso periodo 2020 (ghisa, acciaio/ferro per 301,6 milioni di euro (+783,7 per cento), materie plastiche e lavori per 208,5 milioni di euro (+204,5 per cento), frutta/a guscio commestibile per 205,1 milioni di euro (+60,8 per cento), ortaggi/legumi per 171,7 milioni di euro (+104,8 per cento). Al quarto posto si trova l'India con 715,9 milioni di euro e una quota del 5,4 per cento: cereali per 244,8 milioni di euro (+5,1 per cento), combustibili e oli minerali per 128,9 milioni di euro (+266,5 per cento), zuccheri e prodotti a base di zuccheri per 53,9 milioni di euro rispetto ad importazioni quasi nulle nel 2019 e 2020, in crescita anche lavori di ghisa, ferro/acciaio a 29,7 milioni di euro (+1.089,6 per cento). Al quinto posto si trova la Germania con 380,5 milioni di euro e una quota del 2,9 per cento: apparecchi e materiale elettrico per 90 milioni di euro (+50,3 per cento), apparecchi e congegni meccanici per 82,5 milioni di euro (-20,5 per cento), vetture automobili per 34,1 milioni di euro (+63,4 per cento), in crescita prodotti vari delle industrie chimiche a quota 11,8 milioni di euro (+219 per cento). Turchia, Cina e Iran con una quota totale di oltre 8 miliardi di euro coprono il 63,2 per cento delle importazioni totali dell’Iraq. (segue) (Res)