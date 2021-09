Iraq: importazioni in aumento dell'11,2 per cento nei primi 5 mesi dell'anno, export in calo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, decimo paese fornitore, nel periodo gennaio/maggio 2021, ha approvvigionato merci per 204,8 milioni di euro rispetto ai 196,7 milioni di euro dello stesso periodo 2020, realizzando una crescita del 4,1 per cento (+5,8 per cento rispetto a maggio 2019) e una quota di mercato dell’export italiano sul totale verso la Iraq pari all’1,5 per cento: apparecchi e congegni meccanici con 54,1 milioni di euro occupano la prima posizione, nonostante un -9,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, a seguire metalli macchine apparecchi e materiale elettrico con 49,2 milioni di euro (+0,7 per cento), lavori di ghisa, ferro/acciaio con 18 milioni di euro (+2,5 per cento), mobili con 8,8 milioni di euro (+15,3 per cento), in quinta posizione montature e occhiali correttivi, strumenti ed apparecchi per la medicina con 8,6 milioni di euro (+65,7 per cento). (segue) (Res)