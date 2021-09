Iraq: importazioni in aumento dell'11,2 per cento nei primi 5 mesi dell'anno, export in calo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da segnalare le performance registrate, nel periodo gennaio/maggio 2021, da Paesi come Arabia Saudita con +17,5 per cento, passando da 203,7 a 239,5 milioni di euro (voci in aumento alluminio e lavori in alluminio, apparecchi e materiale elettrico, prodotti farmaceutici); Paesi Bassi +23,9 per cento, passando da 160,4 a 198,8 milioni di euro (combustibili e oli minerali, apparecchi e materiale elettrico, prodotti farmaceutici); Grecia con un balzo del +131,2 per cento, passando da 28,8 a 66,8 milioni di euro (combustibili e oli minerali, apparecchi e materiale elettrico); Repubblica Ceca +414,7 per cento, da 11,8 a 61,1 milioni di euro (vetture automobili trattori, ghisa e lavori di ghisa); Russia +84,2 per cento da 34,7 a 63,9 milioni di euro (combustibili e oli minerali, legno, carbone di legno, ghisa e ferro/acciaio). (segue) (Res)