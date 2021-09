Iraq: importazioni in aumento dell'11,2 per cento nei primi 5 mesi dell'anno, export in calo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi cinque paesi clienti dell’Iraq sono nell’ordine: Cina con 8,06 miliardi di euro e una quota del 31,8 per cento dell’export totale (prodotti più richiesti sono abbigliamento a maglia 71,1 per cento del totale, concimi, perle fini, pietre e metalli preziosi); India con 7,6 miliardi di euro e una quota del 30,1 per cento (prodotti chimici inorganici, fosfati); Corea del Sud con 1,6 miliardi di euro e una quota del 6,4 (prodotti farmaceutici, frutta/a guscio commestibile); Grecia con 1,3 miliardi di euro e una quota del 5,5 per cento (prodotti chimici inorganici, materie plastiche e lavori, vetture automobili) e Stati Uniti con 1,1 miliardi di euro e una quota del 4,4 per cento (prodotti farmaceutici, detergenti organici, macchine apparecchi e materiale elettrico). L’Italia, sesto Paese cliente, nel periodo gennaio/maggio 2021 ha acquisito merci per 1,02 milioni di euro rispetto ai 1,1 milioni di euro dello stesso periodo 2020, in calo di -7,4 per cento (-52,1 per cento rispetto a maggio 2019): al primo posto combustibili e oli minerali 99,8 per cento del totale seguito da pelli e cuoio. (Res)