Ungheria: lettera di messa in mora della Commissione Ue su libera circolazione delle merci

- La Commissione europea ha inviato all’Ungheria una lettera di messa in mora chiedendole di rispettare le norme europee sulla libera circolazione delle merci. L’organo comunitario invita Budapest a rispettare le relative disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfeu) e della direttiva sulla trasparenza del mercato unico. L’Ungheria ha infatti introdotto quest’anno un controllo nazionale sulla vendita e l’esportazione dei materiali da costruzione che secondo la Commissione Ue è equiparabile a una restrizione quantitativa sulle esportazioni nel mercato unico europeo. Da parte di Bruxelles si reputa che la misura non abbia motivazioni valide nell’interesse pubblico. La Commissione Ue è inoltre dell’avviso che le restrizioni, che paiono applicarsi anche a Paesi terzi, violino una competenza esclusiva dell’Ue, ovvero la politica commerciale comune. Budapest ha ora due mesi per replicare alle obiezioni sollevate dalla Commissione Ue. (Beb)