Colombia-Regno Unito: colloquio Duque-Johnson, discusso trattato libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha definito “produttiva” la riunione avuta ieri, a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, con il primo ministro britannico Boris Johnson. Il Regno Unito, ha detto Duque in un video diffuso sui suoi profili social, “vuole finanziare la transizione energetica e la conservazione delle aree protette in Colombia”. Nel corso del incontro, ha aggiunto, “abbiamo anche fatto progressi nei colloqui per la firma del trattato di libero commercio, che è già passato dal Congresso e che è in attesa di passare al vaglio della Corte costituzionale”. (Nys)