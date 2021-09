Energia: Confcommercio, bene progressiva eliminazione prezzo unico nazionale ma serve più coraggio nelle modalità di calcolo delle bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti delle bollette di elettricità e gas per le imprese previsti per il prossimo mese di ottobre richiedono misure urgenti ed immediate. Lo ha sottolineato Giovanni Acampora, membro di giunta Confcommercio incaricato per la Transizione ecologica e la Sostenibilità, nell’audizione di Confcommercio alla commissione Attività produttive della Camera dei deputati sullo schema di decreto relativo a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. "Bene allora - ha aggiunto - la volontà di avviare un processo graduale volto al superamento del meccanismo del prezzo unico nazionale (Pun) nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Un primo passo che si muove nella giusta direzione anche se occorre avviare, da subito, una riforma più organica delle modalità di calcolo della bolletta energetica, anche in ottica di progressivo trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema”. Confcommercio condivide inoltre lo sforzo contenuto nel provvedimento volto ad accrescere la consapevolezza di imprese e consumatori facilitando la comprensione delle bollette. (segue) (Rin)