Speciale energia: Saipem prima tra aziende italiane in classifica Enr per il settore infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem è la prima tra le altre 12 aziende italiane presenti nella classifica di Engineering News-Record (Enr), la principale rivista statunitense per i professionisti dell'industria delle costruzioni e dell’ingegneria. Enr, come riferisce un comunicato, ha infatti di recente pubblicato la classifica Top 250 International Contractors del 2021 nella quale Saipem si è classifica al 14mo posto. La Top 250 di Enr raccoglie le più importanti aziende di ingegneria e costruzioni, classificandole in base ai ricavi derivanti da progetti al di fuori del rispettivo paese di origine con un focus per singola area geografica. Saipem si è classificata alla quarta e quinta posizione rispettivamente Enr le classifiche specifiche relative al Medio Oriente e all’Africa. L’analisi dei dati e la classifica curata da Enr evidenziano come la lunga strada verso il rilancio di un settore fortemente colpito dalla pandemia da Covid-19 possa trovare negli importanti piani di investimenti previsti nell’ambito infrastrutture una opportunità per accelerare la ripresa ed una occasione per diversificarsi in altri settori, attraverso competenze e tecnologie trasversali. Saipem si sta appunto muovendo in questa direzione focalizzandosi sulla transizione energetica e sulle infrastrutture sostenibili. (Com)