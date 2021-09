Speciale energia: Mauritania, colloqui russo-mauritani nel settore dell'energia e dei minerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro mauritano del Petrolio, dei Minerali e dell'Energia, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ha ricevuto il 21 settembre a Nouakchott l'ambasciatore della Federazione russa in Mauritania. Lo hanno riferito i media mauritani affermando che l'incontro ha affrontato discussioni sulle relazioni di cooperazione esistenti tra i due paesi e sui modi per migliorarle e svilupparle, in particolare nel campo dell'energia e dei minerali. (Res)