Speciale energia: Bonomi, Stato rinunci a proventi Iva-accise per evitare stangata famiglie

- “Siamo ansiosi di comprendere come il governo tenterà di arginare gli aumenti” dei prezzi energetici “affinché non si traducano in una stangata per le famiglie italiane”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel corso dei lavori dell’assemblea nazionale della confederazione in corso a Roma. “È ovvio che per noi la miglior soluzione temporanea sarebbe una rinuncia dello Stato ai suoi massicci proventi attraverso Iva e accise che gravano su energia e combustibili”, ha aggiunto. (Rin)