Speciale energia: presidente Qatar Petroleum, transizione energetica deve essere una responsabilità condivisa

- La transizione energetica è una responsabilità condivisa che “richiede la partecipazione attiva dei produttori di petrolio e gas, dei legislatori, dei governi e dei consumatori di tutto il mondo e dovrebbe essere guidata in modo equo”. Lo ha dichiarato il ministro di Stato per gli Affari energetici del Qatar e presidente della compagnia Qatar Petroleum, Saad Sherida al Kaabi, durante la sessione ministeriale della Gastech Exhibition and Conference a Dubai. Alla conferenza erano presenti i ministri dell’Energia di Emirati, Turchia e Indonesia, rispettivamente Suhail Mohamed al Mazrouei, Fatih Donmez e Arifin Tasrif, e il segretario generale dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) Mohammad Barkindo. La presenza di Al Kaabi e del turco Donmez al Gastech di Dubai, uno dei più importanti eventi di settore a livello mondiale, ha confermato il tentativo di rilancio delle relazioni tra Qatar, Emirati e Turchia dopo oltre tre anni di tensioni avvenute in seguito all’embargo contro Doha imposto nel giugno 2017 da Abu Dhabi insieme ad Arabia Saudita, Bahrein ed Egitto. (Res)