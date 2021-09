Speciale energia: Draghi, tre miliardi per evitare aumenti, eliminiamo oneri sistema gas per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In assenza di un intervento del governo, nel prossimo trimestre il prezzo dell’elettricità potrebbe salire del 40 per cento, e quello del gas del 30 per cento. Per questo abbiamo deciso di eliminare per l’ultimo trimestre dell’anno gli oneri di sistema del gas per tutti, e quelli dell’elettricità per le famiglie e le piccole imprese. Discuteremo del provvedimento oggi in Cdm”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante i lavori dell’assemblea nazionale di Confindustria in corso a Roma. “Si tratta complessivamente - ha aggiunto - di un intervento di oltre 3 miliardi, che fa seguito a quello da 1,2 miliardi avvenuto a giugno”. (Rin)