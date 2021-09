Speciale energia: Biogas Italy 2021, impegno del comparto agricolo verso neutralità carbonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’attenzione particolare, si legge nella relativa nota, è stata riservata al percorso verso la neutralità carbonica, alla luce del mutato scenario europeo: i nuovi obiettivi impongono di mettere l’agricoltura al centro per assicurare la sicurezza alimentare, la tutela del suolo a favore dell'espansione dell’assorbimento di carbonio e per produrre energia rinnovabile e sostenibile. “Se si vuole produrre di più in modo efficiente serve incrementare lo sviluppo tecnologico per favorire la qualità dei prodotti di base ed è necessario rafforzare le sinergie tra i produttori locali e i retailer per abbattere i costi di filiera in favore della sostenibilità: se la Pac giocherà un ruolo importante per sostenere il settore agricolo nel processo di transizione, il biogas e biometano aiuteranno a promuovere modelli efficienti di carbon farming”, ha commentato Maciej Golubiewski, capo di gabinetto del commissario europeo per l'Agricoltura. A riprova della sensibilità e attenzione del nostro Paese verso il percorso di transizione hanno portato la loro testimonianza anche le principali filiere agroalimentari italiane. “La prima giornata è stata l’occasione per ribadire un principio che ci sta particolarmente a cuore: la filiera agroalimentare Made in Italy è in grado di continuare a produrre cibi di alta qualità, riducendo le proprie emissioni”, ha concluso Gattoni. (Com)