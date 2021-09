Spagna: Pp chiede commissione inchiesta al Congresso sul caso Ghali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha chiesto di istituire una commissione d'inchiesta al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) per fare piena luce su chi diede il via libera all'ingresso in Spagna del leader del Fronte del Polisario, Brahim Ghali, senza passare per i controlli di sicurezza e con documentazione falsa. Per la complessa vicenda il giudice del Tribunale di Saragozza, Rafael Lasala, ha imputato l'ex ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, ed il suo capo di gabinetto, Camilo Villarino. Il Pp ritiene che le responsabilità politiche vadano oltre l'ex ministra, dato che una decisione di tale "importanza" doveva essere autorizzata da un superiore: il presidente del governo, Pedro Sanchez, o l'ex vicepresidente, Carmen Calvo. La portavoce dei popolari al Congresso, Cuca Gamarra in dichiarazioni ai media ha evidenziato che l'imputazione dell'ex ministra degli Esteri ha moltiplicato i "dubbi" in quanto non avrebbe potuto decidere da sola. "Questo caso grave può avere responsabilità penali, ma nessuno può dubitare che ci siano responsabilità politiche", ha insistito Gamarra per giustificare la cCommissione, dato che ha scatenato un grave crisi diplomatica con il Marocco. Ieri, il presidente del governo, Pedro Sanchez, prima di partecipare all'apertura dei lavori dell'Assemblea generale della Nazioni unite ha ribadito che sulla questione Ghali l'esecutivo "ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, cioè rispondere a una situazione umanitaria, e lo ha fatto nel rispetto della legge". (Seb)